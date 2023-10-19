باحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: واشنطن لا تضغط على إسرائيل بشأن غزة وتستجدي كل الأطراف لإدخال المساعدات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Rockets fired by Palestinian militants toward Israel, in Gaza City, Friday, Aug. 5, 2022. Palestinian officials say Israeli airstrikes on Gaza have killed at least 10 people, including a senior militant, and wounded 55 others. (AP Photo/Fatima Shbair)

أكد الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات “حسين عبد الحسين”، أن واشنطن لا تمارس أي ضغوطات على إسرائيل بشأن وقف الحرب على قطاع غزة المحاصر.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” أعطى الضوء الأخضر لـ “نتنياهو”، لممارسة ما يريد في قطاع غزة.

وأوضح أن واشنطن تستجدي كل الأطراف من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وبين أن الوضع الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار، بسبب نقص الإمدادات الطبية اللازمة لمعالجة المرضى وإسعاف الجرحى.

وشدد على وجوب فتح معبر رفح الحدودي من أجل إيصال المساعدات الطبية اللازمة إلى المستشفيات في قطاع غزة لتستكمل مهامها الشاقة في معالجة المرضى والجرحى.