روسيا و كوريا الشمالية تعلنان عزمهما الوقوف ضد الهيمنة الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية بروسيا أن الوزير سيرجي لافروف، ونظيرته الكورية الشمالية تشوي سون هوي، أكدا خلال محادثاتهما في بيونج يانج تصميمهما على التصدي لتطلعات الهيمنة للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان اليوم الخميس، إن الجانبين أكدا تصميمهما على مواجهة تطلعات الولايات المتحدة الأمريكية إلى الهيمنة، التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف البيان:" لقد تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا، حيث جرى تأكيد الالتزام المتبادل بالحل السياسي للمشاكل القائمة في هذه المنطقة والاستعداد لبذل جهود مشتركة للحد من التوترات فيها".

ودعا لافروف، خلال المباحثات، وزيرة الخارجية الكورية الشمالية، تشوي سون هوي، لزيارة روسيا في الوقت المناسب لها، مشيرا إلى أن الوزيرين ناقشا أيضاً القضايا الملحة المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية وجدول الاتصالات السياسية بينهما.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من تحول الصراع في غزة إلى صراع إقليمي، واصفًا تصاعد هذه الأزمة على مستوى المنطقة بـ"أمر خطير للغاية".

وأضاف وزير الخارجية الروسي في تصريحات له، أن محاولات الدول الغربية تحميل إيران المسؤولية عن أزمة غزة هي عبارة عن استفزازات، وفق لما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وأكد أن القيادة الإيرانية تتخذ موقفا مسؤولا ومتوازنا إلى حد ما وتدعو إلى منع هذا الصراع من الانتشار إلى المنطقة بأكملها والدول المجاورة.

وأشار لافروف إلى أن روسيا تجري اتصالات مع تركيا بشأن التوترات في الشرق الأوسط.

وأكد خلال تصريحاته أن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى "جديد واستراتيجي نوعيا.

كما ندد لافروف بالسياسات العسكرية "الخطيرة" للولايات المتحدة وحلفائها حيال كوريا الشمالية.

وفي سياق متصل، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو تدعو إسرائيل إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور، ووقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية في أسرع وقت ممكن.

وأضاف نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ندعو الجانب الإسرائيلي إلى وضع القانون الإنساني الدولي في المقدمة، وفي قلبه حياة المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية الحيوية والطبية المتواضعة في البداية" .

وتابع: "يجب توفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور. وندعو إلى وقف مبكر لإطلاق النار وفتح ممرات من أجل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة في القطاع الفلسطيني وخروج المدنيين".

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