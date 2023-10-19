فيديوهات توثق اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم مئات المحتجين في أمريكا مبنى الكونجرس، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد يوم من قصف قوات الاحتلال لمشفى المعمدانى بغزة الذى خلف حوالى 600 قتيل فلسطيني أغلبهم من النساء والأطفال.

سيطر المتظاهرون، الذين كانوا يرتدون قمصاناً سوداء مكتوب عليها "اليهود يقولون وقف إطلاق النار الآن" و"ليس باسمنا"، في إشارة إلى أن العدوان القائم على غزة حاليا لا يجوز أن يمثل اليهود، على القاعة المستديرة الكبيرة بالكونجرس، وفقا لما نشرته صحيفة الديلى ميل البريطانية.

وردد المتظاهرون هتافات وخطابات أمام الكونجرس، مؤيدة للحق الفلسطيني ومنددة بالعدوان على قطاع غزة، كما نددوا بسياسة أمريكا الداعمة لإسرائيل على طوال الخط.

وحملوا ملصقات عليها رسائل مثل"دع غزة تعيش" و "نحزن على الموتى، ونقاتل كالجحيم من أجل الأحياء".

وبدأت شرطة الكابيتول، أقدم مبانى مجلس النواب الأمريكي، في إجراء العشرات من الاعتقالات حيث أصبحت المجموعة أعلى صوتًا وأكثر إزعاجًا بالهتافات والغناء.

وقالت شرطة الكابيتول عن الاعتقالات الجماعية: "لقد حذرنا المتظاهرين من التوقف عن التظاهر وعندما لم يمتثلوا بدأنا في اعتقالهم".

وسبق، وتظاهر عشرات المتظاهرين في واشنطن، لمطالبة أعضاء الكونجرس الأمريكي بتمرير قرار لتسهيل وقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس.

كان من بين الهتافات التي رددها المحتجون: "وقف إطلاق النار الآن"، بحسب صحيفة الجارديان الأمريكية.

ودعا الناشطون اليهود والفلسطينيون أيضًا إلى إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للدولة الإسرائيلية.

وقالت الناشطة اليهودية المشاركة في الوقفة سمحا توليدانو: "نحن هنا لنقول أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة"، مضيفة:" إنها تشعر بالحزن على الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية التي فُقدت منذ بدء الصراع".

وتأتي الوقفة أمام الكونجرس الأمريكي، في وقت استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع صدور قرار يدعو إسرائيل إلى السماح بمرور ممرات إنسانية إلى قطاع غزة ووقف القتال ورفع أمر المدنيين بمغادرة شمال القطاع المحاصر، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

فيما أيد الرئيس الأمريكي جو بايدن موقف إسرائيل، بشأن الانفجار المدمر الذي وقع في مستشفى في غزة خلال زيارة استغرقت يومًا واحدًا لإسرائيل، تهدف إلى التخفيف من الأثر الإنساني للصراع بين إسرائيل وحماس ومنع تصعيده إلى حرب إقليمية.

وقال الرئيس الأمريكي إن الأدلة التي رآها تشير إلى أن الفريق الآخر هو المسئول عن الانفجار الذي وقع في مستشفى الأهلي العربي.

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