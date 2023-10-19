شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب: محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين جريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، أن القضية الفلسطينية تواجه منعطف هو الأخطر بما له من تداعيات شديدة الخطورة، فمحاولات التهجير القسرى للفلسطينيين عن موطنهم ودفعهم للجوء إلى مصر جريمة حرب ومحاولة غير أخلاقية لتصفية القضية.

وقال المستشار أحمد سعد رئيس الجلسة فى بيان القاه بالجلسة الطارئة للمجلس اليوم، إن مصر دولة مستقلة ذات سيادة والشعب المصرى لو استشعر أن الكيان المحتل يتعدى على سيادة مصر سيخرج بالملايين للتعبير عن رفضه الكامل عن الآراء والأفكار السائدة.

وقال إن ما حدث فى الاعتداء الاسرائيلى على مستشفى المعمدانى، هو جريمة ضد الانسانية، فما تقوم به القوات الاسرائيلية من أعمال عدوان عدوانية غاشمة تجاه الفلسطينيين العزل وتدمير ممنهج للمنشآت، فشتان الفارق بين حق الدفاع الشرعى وأعمال العدوان.