شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى ينظم قافلة للتبرع بالدم فى جامعة طنطا لدعم الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، قافلة للتبرع بالدم في كليتي التجارة والتربية بجامعة طنطا، وشهدت القافلة إقبال كثيف من الطلاب للتبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين.

يأتى ذلك في الوقت الذى يتواجد فيه المتطوعين مرابطين على معبر رفح حتى إغاثة الأشقاء في غزة.

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى قد أدان بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال ونساء وجرحى ومصابين.

وعبر التحالف الوطني عن استنكاره لعدم وقف الاحتلال الإسرائيلي هجماته المتواصلة ضد المدنيين رغم العديد من المناشدات الدولية وإصراره على اتباع سياسات العقاب الجماعي الغاشمة.

وأضاف التحالف الوطني أنه يتوجه بأشد عبارات اللوم للمجتمع الدولي والذي يصر على غض الطرف واتباع مبادئ ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة .

وطالب التحالف الوطني بجميع بكياناتها بضرورة فتح ممرات آمنة فوراً، تلبية لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين العزل المحاصرين في غزة، مؤكدا دخوله في اعتصام مفتوح امام معبر رفح حتى يتم فتح المعبر لدخول المساعدات بشكلٍ فوري وعاجل .