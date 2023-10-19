شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: تهجير الفلسطينيين لسيناء تصفية للقضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب احمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تأييد اللجنة البرلمانية لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين ونقلهم إلى سيناء بما يؤدى إلى تصفية القضية ونقل الصراع إلى سيناء، الأمر المرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدة رفض تكرر مأساة 1984.

وشدد "أباظة" علي تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضه فى اتخاذ ما يراه حفاظا علي الأمن القومي المصري والوقوف ضد المخططات الإسرائيلية وما يلزم لحث المجتمع الدولي للقيام بواجباته.

واستنكر "أباظة" الهجمات الوحشية علي الشعب الأعزل وقصف المستشفى المعمداني، ليستشهد أكثر من 500 مواطن، معظمهم من النساء والأطفال، ليتحولوا إلي أشلاء مما يمثل إبادة جماعية وتصعيد خطير ينذر بزيادة الشهداء، الأمر الذي يستلزم قيام المجتمع الدولي بالدور المنوط به ضد العدوان الغاشم.

وقال "أباظة" إنه علي الدول العظمي القيام بواجبها لوقف العدوان الوحشي، مشيراً إلى أن ما يحدث جريمة حرب، بحق المدنيين العزل والنساء، في ظل حصار شديد من الكيان الاسرائيلي، وقطع للكهرباء والمياه والمساعدات.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس التي ترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، و المخصصة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وكان مجلس الشيوخ قد قرر أمس خلال جلسته الطارئة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ الإجراءات التى يراها لحماية الأمن القومي المصرى ودعم القضية الفلسطينية.