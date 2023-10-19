شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تضامن النواب": مظاهرات المصريين ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتدعم السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، انتقادا حادا للاحتلال الإسرائيلي علي الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن الاعتداء باطل والتهجير باطل والحق أن إسرائيل ارتكبت جرائم تتنافي مع القوانين الدولية والحقوق الإنسانية".

وأضاف "القصبي" خلال الجلسة الطارئة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، لبحث تداعيات الأوضاع في فلسطين: "إسرائيل نبت شيطاني تم زراعته في أرض فلسطين"، مشيرا إلي أن إسرائيل ارتكبت كل الجرائم التى تتنافي مع الإنسانية والمواثيق الدولية.

ووجه "القصبي" رسالة إلى كل الدول التي تدعم الاحتلال وتدعم الخراب، قائلا: "لقد سقط القناع وكشف عن وجهكم القبيح" داعيا الشعب الفلسطيني الصبر والمرابطة والاستمرار في المقاومة".

كما وجه ورسالة إلي الشعب المصري، قائلا: "نؤيد الذين خرجوا في مظاهرات بالأمس يؤكدون أن 100 مليون مصري يساندون الشعب الفلسطيني ويرفضون تهجير والمساس بحبة رمل من أرض مصر، كما أنهم يقفون خلف القيادة السياسية".

ووجه رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، رسالة إلي الشعب المصري، قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد عبر عن إرادة الشعوب العربية ونحن معك ونفوضك للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن أمن مصر".