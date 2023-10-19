شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد السجينى: أركان السلام مع إسرائيل قد تتلاشى بسبب حكومتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد السجينى نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ما يحدث فى قطاع غزة من انتهاكات إسرائيلية لا ينعكس على الشرق الأسوط فحسب بل مستقبل العالم أجمع، ونتوجه بخالص العزاء لأسر شهداء الشعوب المتحضرة والإنسانية شهداء غزة فأهل غزة يعيشون تحت مجازر ترتكب من الكيان الصهيونى وهو كيان مغتصب لا يعرف عن قيم ومفاهيم الانسانية أى شيء،وأقول للشعب اليهودى حرصنا منذ 45 عاما على السلام لكن أركان السلام قد تتلاشى بسبب حكومة لا تعرف إلى البقاء فى السلطة دون أخذه فى اعتبار لمعانى الانسانية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس.

أضاف السجينى ، تمر بنا الأيام وتتوالى الأزمات وتثبت المواقف أنه لدينا قائدا مخلصا قويا لذا بمنتهى الفخر أعلن دعمى وتفويضى للرئيس عبد الفتاح لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أمن مصر القومى ورعاية القضية الفلسطينية وتحيا مصر بقائدها ومؤسساتها شبعها الأصيل والأبى وتحيا مصر دوما وأبدا.