شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الشعب الجمهورى: نثق فى إدارة الرئيس السيسى للأزمة الفلسطينية بحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، تأييد ودعم ما يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قرارات وإجراءات وتدابير لحماية الأمن القومي المصرى، قائلاً: "نثق في إداراتكم لهذه الأزمة بكل حكمة واقتدار".

وأشاد "أبو هميلة" بالموقف المصري الحازم بشأن إيقاف التهجير القسري للفلسطينيين، والذي تخطط له إسرائيل بدعم الدول الغربية، لتفريغ وتصفية القضية الفلسطينية، مشيداً أيضا بالموقف الحازم بالإجراءات المصرية نحو وقف التصعيد، لاسيما وأن ما ترتكبه إسرائيل من قوة غاشمة وإبادة جماعية، واستخدام قنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليا، واستهداف المستشفيات وأخيراً المدارس بما تمثل جرائم حرب.

وطالب "أبو هميلة" المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل المسئولية التاريخية بوقف العدوان السافر، مؤكدا الدعم الكامل لفلسطين والمقاومة في حربها علي الدولة الصهيونية.

واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، قائلاً: " ليعلم الكيان الصهيوني أنه لن يعيش داخل دولته بسلام، إلا بعد أن يتحقق إقامة الدول الفلسطينية، فنشهد السلام المنشود".

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس التي ترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، والمخصصة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال المستشار أحمد سعد في مستهل الجلسة الطارئة، إن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، كان يشارك فى مؤتمر البرلمانى ببغداد وكان مفترض حضوره قبل الجلسة إلا أن ظروف الطيران حالت دون ذلك.

يأتي انعقاد الجلسة وسط تأييد شعبي جارف لموقف القيادة السياسية المصرية تجاه العدوان الاسرائيلي على غزة ورفض الرئيس السيسي التهجير الأسرى لأهل غزة إلى سيناء ورفضه فتح معبر رفح لدخول الأجانب بدون دخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة.

وكان مجلس الشيوخ قرر امس خلال جلسته الطارئة تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ الإجراءات التى يراها لحماية الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.