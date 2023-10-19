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برلمانية حماة الوطن: نرفض تهجير أهل غزة وندعم بشدة موقف الرئيس السيسي

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القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بخالص التعازي والمواساة للإخوة الفلسطينيين حكومة وشعبا فى شهدائهم ومصابهم.

 

وقال شلبي، في كلمته بالجلسة الطارئة العامة لمجلس النواب: "نؤكد أن ما يحدث علي أرض فلسطين هي جرائم حرب تنافي الإنسانية ويُعاقب عليها القانون الدولى"، مطالبا بتوثيق جميع تلك الجرائم للملاحقة إسرائيل قانونيا مهما طال الزمن.

 

وأضاف: "نرفض جميع المحاولات التي تهدف إلي تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية من مضمونها، وندعم بشدة موقف الرئيس السيسي في جميع ما يتخذه من إجراءات من شأنها التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحفظ أمن وسيادة الأراضي المصرية".

 

واختتم: "على جميع الأطراف الفاعلة الوقف الفوري لإطلاق النار ودخول المساعدات بشكل مستدام و العمل علي إقامة الدولة فلسطينية على حدود 76".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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