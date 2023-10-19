شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس زراعة النواب:" الشعب المصرى فى ظهر شعب الفلسطينى يسانده " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الشعب المصرى يفوض رئيس الجمهورية فى اتخاذ مايراه من إجراءات للدفاع عن القضية الفلسطينية والأمن القومى المصرى، مضيفا "ما نراه يوميا من مشاهد مروعة من اعتداء على العزل والاطفال والنساء مشاهد مدمية تدمى قلوبنا".

وأضاف، الشعب المصرى قادر على أن يخرج كله للدفاع عن أرضه، مؤكدا رفضه لمحاولات التهجير القسرى.

وطالب الحصرى، بممرات آمنة لدخول المساعدات الانسانية لاهل غزة وانتهاء الحرب الوحشية والابادة الجماعية وبرؤية واضحة من الكيانات الدولية والا يكون هناك كيل بمكيالين مؤكدا أن الشعب المصرى فى ظهر شعب الفلسطينى يسانده ويؤيده ويؤازره.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد لنظر تداعيات الاوضاع فى الأراضى الفلسطينية.