جهاز تنمية المشروعات بالمنيا يبدأ تنفيذ مشروع "الاقتصاد الدائري والأخضر"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنشطة فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يوفره من خدمات مالية من قروض ومنح ودعم فنى وتسويق وتدريب على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي وورش العمل، في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

من جانبه، أوضح مروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أنه تم البدء في تنفيذ البرنامج التدريبي للسيدات في مجال الحرف اليدوية والتراثية تحت عنوان " الاقتصاد الدائري والأخضر" بحضور عدد ٥٥ متدربة، وذلك بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( UNIDO ) في إطار تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي الشامل والمستدام.

أضاف "مروان" أنه بدأ كذلك تنفيذ برنامج ريادة الأعمال "ابدأ مشروعك" لنحو ٢٤ متدربا على مدار 5 أيام من يوم الأحد الماضى ١٥ أكتوبر وينتهى اليوم الخميس ١٩ أكتوبر بالتعاون مع جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل وتدريبهم على إدارة المشروعات قبل حصولهم على التمويل، ضمن تفعيل قانون تنمية المشروعات ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فيما يخص مكون ريادة الأعمال.