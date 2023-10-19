شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية: موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية دهس صفقة القرن بالأقدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الموقف الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن القضية الفلسطينية هو الدفاع عن الأمن القومي المصري، ولا يمكن تجازوه.

وأشار "عبد العزيز" خلال كلمته بالجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم، إلي أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى دهس بالأقدام صفة القرن ومحاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مضيفا :" هنا فلسطين ونقول لشعبنا العربي الفلسطيني أن ألمكم هو ألمنا، وأن مصابكم هو مصابنا وشهيدكم هو شهيدنا، وسوف يأتي يوم نقول فيه أن نصركم هو نصرنا".

وأضاف :" ندرك أن الأهالي في فلسطين يواجهون مجرم يسمي نفسه دولة، وأن الجرائم تخطت كل الجرائم وتشبه جرائم دير يس ومحمد الدرة وبحر البقر و كل الجرائم التي تم إرتبكابها" مضيفا :" نحي الشعب الفلسطيني لنيل حقوق المشروعة وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس".

وأكد أن الشعب المصري بمختلف طوائفه يقف مع الرئيس دفاعا عن كرامة الأمة العربية وعن تصفية القضية الفلسطينية ، منتقدا صمت المجتمع الدولي مؤكدا أن المجتمع الدولي شريك في جميع الجرائم التي ترتكب في فلسطين".