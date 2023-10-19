النائب علاء عابد: مصر تحمل علم 22 دولة عربية فى الدفاع عن فلسطين

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية كان لديها كل الحق فى تقوية جيشها، مؤكدا أن ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية من انتهاكات فى فلسطين خير دليل على ذلك، كما أوضح أن مصر اتخذت هدفا منذ اليوم الأول أن تمتلك جيشا قويا، ليعلن للجميع قدرتها فى أى لحظة، موجها التحية لجيش مصر العظيم والرئيس عبد الفتاح السيسى على ما قدمه خلال الفترة الماضية على قيامه ببناء وتقوية الجيش.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس.

أضاف أن ما حدث عام 70 بين مدرسة بحر البقر وعام 2023 لمستشفى المعمدانى هى سلسلة من الانتهاكات وجرائم الحرب التى يقف العالم صامتا أمامها ولم يتحدث سوى الشعب المصرى، فمصر تحمل علم 22 دولة عربية تقف سويا حتى تنزاح الغمة والقانون الدولى الانسانى الذى ينص على أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم واللجنة الدولية التى أطالب المجمع الدولى ان يرسل لجنة دولية لتقصى الحقائق ليعرف ما يجرى على أرض فلسطين الذى يجب أن نميه الكيان الصهيونى والغاصب المحتل كما كانت على الخريطة قبل عام 1948.