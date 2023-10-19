شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة نورا على باكية خلال جلسة مجلس النواب الطارئة: نعيش عالم تسوده الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أنه فى عالم تسود فيه الفوضى وعدم الانسانية، وقفت مصر قيادة وشعبا وقفة قوية لدعم القضية الفلسطينية، وللحفاظ على القيم والعادات ونعلن أننا مع الفلسطينين ونرفض رفضا تاما تهجيرهم أو إجباهم على التهجير من أراضيهم.

وبكت نورا على رئيس لجنة السياحة أثناء كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، مؤكدة: سنظل نلتف حول قرار وجهود الدولةالمصرية متابعة:"هنفضل نقول للشعب الفلسطينى احنا معاكم وبنفوض الرئيس فى اتخاذ كل القرارات التى تحافظ على أمن مصر القومى".

فيما قال إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى: "نتمنى الشفاء للمصابين ونقف اليوم شعب وبرلمان وقيادة سياسية خلف فلسطين، مؤكدا أننا نرفض تهجير الفلسطيين بدعاوى كاذبة، ورسالتى للشعب الفلسطينى "أنتم لست عزل فالمصريون سلاحكم وسنقف معكم إلى النهاية بكل قلوبنا أوراحنا".

أضاف منصور: نقول للعالم الصامت "أين أنت مما يحدث من احتلال واستبداد وقتل ووحشية؟! .. انصفوا المظلوم حاموا على الأرامل.. أين أنتم من الشهداء والقتلى الفلسطينين؟!".

وقال محمد كمال مرعى عضو مجلس النواب، أن الشعب الفلسطينى تحمل ما لم يتحمله بشر ومنذ عام 1948، ويجب أن نتوحد أكثر وكلنا يدعم الرئيس لسيسى فى اتخاذ أية قرارات أو تدابر للحفاظ على الأمن القومى المصرى.