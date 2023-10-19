شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "حقوق الإنسان بالنواب": انتهاكات إسرائيل تؤكد أن القوانين الدولية حبر على ورق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، ودعم القضية الفلسطينية.

وقال "رضوان"، إن الرئيس السيسي لوح خلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه لو طلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفضه لفكرة تهجير الفلسطينيين لسيناء فسيخرج الملايين من المصريين، وبالفعل خرج الملايين في ساعات محدودة.

وأكد "رضوان" مساندة البرلمان المصري للشعب الفلسطيني، قائلاً: القاعة العامة للمجلس النيابي اليوم تكتسي بالسواد حزنا علي الشهداء الفلسطينيين، وأتمنى أن تكتسي قريبا بالثوب الأبيض احتفالا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

من جانبه، قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، أكدت أن القوانين الدولية أصبحت حبر علي ورق.

وأعلن أبو العلا، عن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي الكامل لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي وسيناء ودعم القضية الفلسطينية وتوصيل المعونة، مشيراً إلى أن هذا العدوان أثبت صلابة الدولة قيادة وحكومة وشعب، وأعادت القضية لموقعها بين الأبناء والأحفاد الجدد.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس، التي ترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، و المخصصة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال المستشار أحمد سعد في مستهل الجلسة الطارئة، إن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، كان يشارك فى مؤتمر البرلمانى ببغداد وكان مفترض حضوره قبل الجلسة إلا أن ظروف الطيران حالت دون ذلك.

يأتي انعقاد الجلسة وسط تأييد شعبي جارف لموقف القيادة السياسية المصرية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة ورفض الرئيس السيسي التهجير الأسرى لأهل غزة إلى سيناء ورفضه فتح معبر رفح لدخول الأجانب بدون دخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة.