شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد المنعم إمام: نؤيد القيادة المصرية فى الحفاظ على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "سقطت تفاحة فعرف الغرب معنى الجاذبة، لتسقط آلاف الجثث لتسقط الإنسانية"، هكذا وصف النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، موقف المجتمع الدولي الصامت أمام المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن ما يحدث على أرض فلسطين يتجاوز التصفية القسرية للإنسانية، فاتفاقيات جنيف والأمم المتحدة سقطت بلا رجعة، وأنها ما صنعت إلا ليستقوي القوي علي الضعيف.

وأضاف "إمام" أن ما يحدث يجلعنا نقول كمعارضة قبل الأغلبية، أننا داعمين لموقف الإدارة والقيادة المصرية فى الحفاظ على الأرض ورفض تصفية القضية علي حساب سيناء، فهذا المخطط غير مقبول.

ووجه إمام، التحية للأطراف الفلسطينية التي رفضت التهجير القسري من فلسطين، مشيراً إلي أن منبر مجلس النواب بني ليكون صوت الشعب، ونقولها واضحة أن ما يحدث هو انتهاء لصفقة القرن، وستكون بمثابة صفعة قرن من الشعوب العربية لكل من أيد هذه المخططات.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس التى ترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، والمخصصة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية.