شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الاقتراحات: 105 ملايين وراء الرئيس السيسى فى جميع قراراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن الشعب المصرى كله وراء الرئيس، قائلا:"رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى الزعيم الصادق الأمين الشعب المصرى 105 مليون وراءك فى جميع قرارتك لحماية الأمن القومى والأراضى المصرية".

وتابع قائلا، "الرئيس الصادق الأمين نحيك على موقفك من القضية الفلسطينية"، مضيفا خرج الشعب أمس لتفويضك وسيخرج مرار وتكرارا اذا تطلب الأمر.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.

وأضاف، "مانراه ابادة جماعية لشعب اعزل والمجتمع الدولى متواطيء لابادة 2 مليون مواطن بغزة"، لافتا إلى أن ما نراه من مشاهد مروعة اشلاء الاطفال والنساء، وكبار السن فى كل مكان، متسائلا "أين المجتمع الدولى وحقوق الإنسان ومن يتشدقون بالديمقراطية".

وأضاف سنظل نكافح من أجل القضية وكلنا فداء لمصر والدولة المصرية.