شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد مقلد: الرئيس السيسي مخلص.. وأمن مصر خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأبيات شعر للشاعر الفلسطيني محمود درويش، خلال كلمته بالجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، قائلا: "منكم السيف ومنّا دمنا.. منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا.. ومنكم دبابة أخرى ومنا حجر".

وأضاف النائب أحمد مقلد، "الاحتلال ارتكب جرائم من بحر البقر إلي دير يس وأول أمس الاعتداء علي مستشفى المعمداني، لنصبح أمام جريمة أخرى تضاف إلى جرائم الكيان الإسرائيلى".

وأضاف: "نحن أمام عصابات تسمي نفسها جيش، وتمارس جريمة الاحتلال الذي يعد أكبر في تاريخ البشرية"، مثمنا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحركاته واتصالاته لتهدئة الأوضاع في فلسطين.

وقال: "نحن أمام رئيس مخلص قال للغرب ولرئيس الولايات المتحدة وللاحتلال الإسرائيلي أن سيناء مصرية وستظل أرض مصرية"، مضيفا:" الأمن القومي المصري خط أحمر".

وأعلن النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ضرورة استدعاء الإرادة الوطنية متمثلة فى الرئيس السيسى لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن الأمن القومى العربى وفى القلب منه الأمن القومى المصرى.