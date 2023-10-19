شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اقتصادية النواب": الرئيس السيسي صاحب رؤية ثاقبة ولا لتهجير أبناء فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد سليمان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القضية الفلسطينية قضية الدولة المصرية، مؤكدا أنه لا تهاون علي قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، معلناً تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري والدعم المطلق للقضية الفلسطينية، قائلا: "لا تهجير أبناء فلسطين وذوبان القضية وتشتيت أهلها، لمن يطلق علي نفسه العالم المتحضر ننظر إليكم برثاء واشمئزار، فلا عدل في نفوسكم فأنتم ظالمون وغدا تدور الدوائر".

ووجه "سليمان" تحية فخر للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بـ"الجسور" ذو الرؤية الثاقبة، مشيراً إلى أن ما اتخذته مصر من إجراءات دليل أن القاهرة دائما وابدأ صوت الضمير المتفرد، ونبض أمتها، مؤكداً رفض التهجير بحسم إنما هو دليل علي ثبات العقيدة المصرية تجاه القضية العادلة.

ودعا "سليمان" جموع الشعب للاحتشاد والالتفاف حول الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنكون سندا وعونا له، نثبت خطاه ونزيد من عزيمته للدفاع عن القيم والمبادئ الإنسانية، وإسقاط المخطط الإسرائيلى.

وقال "سليمان"، موجهاً حديثة إلى الشعب الفلسطينى: "الشعب المصري لن يترككم فريسة للعدوان الغاشم، الذي وصل به الإجرام إلي قصف للمستشفى المعمداني في جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، وأى شيطان هذا الذي يخطط وينفذ هذه الجريمة الشنعاء".

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس التي ترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، و المخصصة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.