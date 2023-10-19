شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة المدنية تدعو لوقفه بـ"مصطفى محمود" غدا للتضامن مع الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت الحركة المدنية الديمقراطية، جموع المصريات والمصريين لوقفة سلمية بعد صلاة الجمعة ٢٠ اكتوبر أمام مسجد مصطفي محمود بالمهندسين، لتأييد موقف الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى .

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني، كان قد دعا كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصرى يومها في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكرى الـ 50 لهذا النصر.