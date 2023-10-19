شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بالجلسة الطارئة لمجلس النواب يعلنون تفويض الرئيس السيسى لحماية أمن مصر القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة الطارئة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس، تفويض النواب للرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.

وقدمت النائبة سحر عطية التعزية للشعب الفلسطيني داعية له بالنصر والقوة، معلنة تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية أمن مصر.

وأدان النائب إبراهيم المصري، الاعتداء الغاشم من جانب إسرائيل، معلنا تأييد الرئيس السيسي لاتخاذ ما يراه، مضيفا: "نحن دعاة سلام ولكن الكيان الصهيوني لا يعرف إلا لغة القوة، لذلك علي العرب تغيير الاستراتيجية التعامل مع العدو، مناشد العرب بضرورة أن يتكاتفوا".

وقال النائب محمد راضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، في ظل التعدي الغاشم وصفقة القرن من سنة 48 وتم القضاء عليها، متسائلا أين مجلس الأمن وأين الاتحاد الأوروبي و كل هذه الكيانان التي أكدت أنها حبر علي ورق".

وأكدت أن النواب يفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا لدعم القضية الفلسطينية وحماية الأمن المصري القومي.

واستشهد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأبيات شعر للشاعر الفلسطيني محمود درويش، خلال كلمته بالجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، قائلا :"منكم السيف ومنّا دمنا.. منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا.. ومنكم دبابة أخرى ومنا حجر.

وأضاف النائب أحمد مقلد، ، الاحتلال ارتكب جرائم من بحر البقر إلي دير يس وأول أمس الاعتداء علي مستشفي المعمداني، لنصبح أمام جريمة أخرى تضاف إلي الكيان الإسرائيلي".

وأضاف، نحن أمام عصابات تسمي نفسها جيش، وتمارس جريمة الاحتلال الذي يعد أكبر في تاريخ البشرية، مثمنا موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحركاته واتصالاته لتهدئة الأوضاع في فلسطين".

وقال :" نحن أمام رئيس مخلص قال للغرب ولرئيس الولايات المتحدي وللاحتلال الإسرائيلي أن سيناء مصرية وستظل أرض مصر" مضيفا :" الأمن القومي المصري خط أحمر".

وأعلن النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن ضرورة استدعاء الإرادة الوطنية متمثلة فى الرئيس السيسى لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن الأمن القومى العربى وفى قلب منه الأمن القومى المصرى.