شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مساعد "مستقبل وطن": قمة القاهرة للسلام خطوة جادة لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية، متابعا:" الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية، وتبذل جهودا كبيرة فى مختلف الاتجاهات لدعم القضية وحل الأزمة الراهنة المتمثلة فى العدوان الغاشم من قبل جيش الاحتلال فى حق الشعب الفلسطينى".

وتابع امين عام مساعد حزب مستقبل وطن:" الدولة المصرية تعمل على استرداد الشهب الفلسطينى لكامل حقوقه، وسترداد أراضه المحتلة، وإقامة دولة مستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية على حدود 1967، معربا عن تفاؤله بقمة القاهرة للسلام، المقرر أن تنعقد بناء على دعوة مصرية للقوى الدولية والإقليمية".

وأشار هلال، إلى أن القمة تستهدف وقف التصعيد في قطاع غزة، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القمة تأتي في ضوء الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية، مشيدا بالاستجابة الدولية والإقليمية الواسعة لقمة القاهرة للسلام.

وأكد هلال، القمة تأتى تاكيد عن دور مصر المحورى في حل القضية، مشيرًا إلى أن مصر هى من تقود جهود حل تلك الأزمة، ورفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والحصار المطبق على أهالي غزة.