شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يرفع صورة الرئيس السيسى خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم الخميس لبحث تداعيات الأوضاع في فلسطين.





وأكد مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يجسد ضميرِ الأمةِ المصرية، واصفا العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين، بأنه جريمةً ضدَّ الإنسانيةِ وقتلَ الإنسانيةَ مع سبقِ الإصرارِ والتعمد ، وأن محاولاتُ التهجيرِ القسريّ للفلسطينيين عن موطنِهم ودفعِهم إلى اللجوءِ إلى مصرَ هو جريمةُ حرب، ومحاولةٌ غيرُ أخلاقيةٍ لتصفيةِ القضيةِ الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة القاها المستشار أحمد سعد الوكيل الأول بالمجلس، والذى ترأس الجلسة الطارئة اليوم لنظر تداعيات الأوضاع بفلسطين.

وقال المستشار أحمد سعد، "بقلوبٍ داميةٍ ونفوسٍ مكلومة تابعنا جميعًا ما اقترَفَهُ ــ بكلّ وحشيةٍ وهمجيةٍ ــ الكيانُ الإسرائيليُّ المحتلُّ بقصفِهِ المُستشفى الأهليَّ المعمدانيَّ بغزة، والذى راح ضحيتهُ عديدُ من المدنيين الأبرياء ما بين شهيد وجريح، مضيفا هذا الكيانُ الغاصبُ لم يرتكب جريمةً ضدَّ الإنسانيةِ فحسب بل إنه قتلَ الإنسانيةَ مع سبقِ الإصرارِ والتعمد، فما تقومُ به القواتُ الإسرائيليةُ المتعجرفةُ من أعمالٍ عدوانيةٍ غاشمةٍ تجاه الفلسطينيين العُزلّ وتدميرٍ ممنهجٍ للمنشآتِ المدنية لا يُعد دفاعًا شرعيًا؛ فشتَّان الفارقُ بين حقِ الدفاعِ الشرعيّ المكفولِ بموجبِ القانونِ الدوليّ، والعملِ العدوانيّ الذي يشكلُ أخطرَ أشكالِ اللجوءِ غيرِ الشرعيّ للقوة".