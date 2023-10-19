شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: نثق فى صحة المسارات التي تتبعها الدولة.. وندعم قراراتها لحماية أمن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن كل الأخبار التي نسمعها منذ مساء أمس عقب الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ المصري تدل على صحة المسارات التي اتبعتها القيادة السياسية المصرية.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم: لما نسمع الرئيس الأمريكي يعلن أنه بعد مباحثات طويلة استطاع أن يصل لاتفاق لفتح معبر رفح لإدخال المساعدات لأهالي فلسطين في قطاع غزة، فهذا نجاح للمسارات التي اتبعتها القيادة السياسية.

وتابع: من هنا نبعث تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ونفوضه فى اتخاذ كافة القرارات والتدابير لحفظ أمن مصر القومي من ناحية، والحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تفريغها من محتواها أو مضمونها لأنها تخص الأمن القومي العربي وهى أيضا مسئولية الدولة المصرية.

واستطرد: الساعات الماضية شهدت حالة من الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والدولة، لحظة تاريخية يجب استثمارها لدعم الدولة في اتخاذ أي قرارات للحفاظ على الأمن القومي.

وقال النائب هشام هلال: أدعم بيان المجلس فى هذه الجلسة الذي عبر عن الشعب المصرى الذى خرج أمس فى كل الميادين والجامعات والنقابات دعما للقيادة السياسية ومساندة للشعب الفلسطيني الأبى ضد العدوان الصهيوني الغاشم، أين المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، العالم الغربي ظل مئات وعشرات السنين يطالعنا بمحبته للسلام والإنسانية من أجل الحفاظ على الحياة والنفس، اليوم شعب بأكمله يباد نساء تشرد وشيوخ وأطفال تقتل ولم يتحرك أحد منهم، بل نجد منهم من يدعم ويكذب.

وتابع فى كلمته خلال الجلسة: "أفتخر بأن يكون رئيسى عبد الفتاح السيسى، وأثق فى ذكائه وقدرته وقوته، وقدرته على حماية الأمن القومي المصري، ونؤيد الرئيس السيسى ونفوضه فى كل الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري".

من جانبها، قالت النائبة ضحا عاصى: القضية الفلسطينية هى قضية الشعب المصرى منذ 1948، ممارسات العدو الصهيوني والاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف، التمييز العنصري، والمؤسسات الدولية لم تنصف الشعب الفلسطيني، ما زال الفلسطينيون الشتات لم يستطيعوا العودة، والجميع في مصر يرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأضافت: "مصر دولة مهمة في المعادلة، فى الوقت الذي وقفت فيه مصر جنب القضية الفلسطينية، الفلسطينيون وقفوا ويرفضوا ترك بلدهم، الحكومات تبع لكن الشارع لم ولن يطبع أبدا، نتكاتف اليوم مع القضية الفلسطينية،".

بدورها، قالت النائبة مها شعبان: "فلسطين عربية وستبقى، خالص عزائنا لشهداء فلسطين، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وندين جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وندين صمت المجتمع الدولى، وتحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، أول زعيم انتفض للدفاع عن القضية الفلسطينية وإصراره على عدم تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير أهالي غزة إلى سيناء، ونفوض الرئيس فى اتخاذ القرارات لحماية الشعب المصري".