كتائب القسام: قصفنا بئر السبع وقاعدة رعيم العسكرية وموقع "إسناد صوفا" بالصواريخ و"الهاون"

أعلنت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا قصفنا قاعدة "رعيم" العسكريّة، وموقع "إسناد صوفا" بالصّواريخ وقذائف الهاون"، مشيرةً إلى "قصف ​بئر السبع​ المحتلّة برشقة صاروخيّة، ردًّا على استهداف المدنيّين".

وكانت قد أفادت في وقت سابق، بـ"قصف أسدود المحتلّة برشقة صاروخيّة، وقصف ​تل أبيب​ ردًّا على المجازر الصّهيونيّة بحقّ المدنيّين".