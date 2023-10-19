كتائب القسام: قصفنا بئر السبع وقاعدة رعيم العسكرية وموقع "إسناد صوفا" بالصواريخ و"الهاون"

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا قصفنا قاعدة "رعيم" العسكريّة، وموقع "إسناد صوفا" بالصّواريخ وقذائف الهاون"، مشيرةً إلى "قصف بئر السبع المحتلّة برشقة صاروخيّة، ردًّا على استهداف المدنيّين".
وكانت قد أفادت في وقت سابق، بـ"قصف أسدود المحتلّة برشقة صاروخيّة، وقصف تل أبيب ردًّا على المجازر الصّهيونيّة بحقّ المدنيّين".
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