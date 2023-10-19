"رويترز": السفارة الأميركية تُناشد رعاياها في لبنان التخطيط للمغادرة في أقرب وقت ممكن

أفادت وكالة "رويترز"، بأن "السفارة الأميركية تُناشد رعاياها في لبنان التخطيط للمغادرة في أقرب وقت ممكن في وقت لا تزال فيه الرحلات الجوية التجارية متاحة".
وفي توجيه عبر البريد الإلكتروني لرعاياها، ذكرت السفارة أنها "تراقب عن كثب الوضع الأمني في لبنان"، مضيفةً "نوصي المواطنين الأمريكيين الذين يختارون البقاء بإعداد خطط طوارئ للمواقف الطارئة".
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 17 تشرين الأول توجيها يحث المواطنين على عدم السفر إلى لبنان بسبب "الوضع الأمني غير المسبوق" هناك.
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