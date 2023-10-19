"المنار": استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية معادية في القطاع الغربي عند الحدود مع فلسطين

أفاد مراسل "المنار"، عن "إستهداف مواقع عسكرية إسرائيلية معادية في القطاع الغربي عند الحدود مع فلسطين". وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إطلاق عدة قذائف بالإضافة الى إطلاق النار من أسلحة رشاشة تجاه مواقع الجيش الإسرائيلي في الجليل الغربي عند الحدود مع لبنان".

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