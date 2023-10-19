قصف إسرائيلي استهدف بلدة مروحين في القطاع الغربي ومحيط الناقورة وجرود اللبونة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ "القصف الإسرائيلي استهدف بلدة مروحين في القطاع الغربي". كما استهدف القصف محيط بلدة الناقورة وجرود اللبونة، عقب استهداف مواقع عسكريّة إسرائيليّة في القطاع الغربي عند الحدود الجنوبيّة.

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