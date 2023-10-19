فياض بعد جلسة لجنة الاشغال: كل المؤشرات ايجابية في البلوك 9 والعمل المطلوب قد انجز

أشار رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه سجيع عطية، الى أن "جلسة اللجنة اليوم كانت غنية بالاسئلة والنقاش حول عمل شركة توتال واكتشاف البترول والغاز والبلوك رقم 9، وكان لدينا هواجس وجاءت بتوقيت الاعتداءات الاسرائيلية".

وأوضح عطية، أن "الهاجس السياسي اضافة الى الناحية التقنية والفنية في البلوك رقم 9. هناك كثير من الجوانب تحسنت مع البلوك رقم 4 وسنعرف في الجلسة المقبلة كل التفاصيل"، لافتاً الى أنه "اذا قلت اننا في وضع ممتاز نكون نبالغ. تقييمنا لن يكون الا في نهاية السنة، الا عندما تطلعنا شركة توتال على الامور التقنية".

بدوره، ذكر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أن "العمل الذي حصل أنجز بشكل محترف من شركة توتال وفي فترة قصيرة. والانجاز التاريخي وهو ترسيم الحدود ووضع التزام من قبل الشركات، والعمل المطلوب قد انجز".

ولفت الى أننا "استطعنا ان نتأكد انه في مكامن الجيولوجية تحت أرض المياه وبالعمق يتم وجود الرمل وهو مؤشر جيد الذي يحبس الغاز. كل المؤشرات ايجابية لكن الغاز لم يجدوا كميات تجارية مقارنة بالتجارب السابقة".

وأضاف فياض، "هناك تقدم وتساعدنا لنملك العمل في حقل قانا بالبلوك رقم 9 وفي الامور المحاذية. ولدينا رخصة الاستطلاع التي لزماناها لشركة والامور ممكن ان نبني على النتائج. ولا ننسى الوضع الذي نعيشه وهو غير مستقر على الحدود ويتطلب الاستقرار".