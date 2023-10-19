قوى الأمن عممت صورة مواطنة مفقودة غادرت منزلها في الزاهرية- طرابلس ولم تعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوّة: نبيهة ربيع يوسف (من مواليد عام 2004، لبنانيّة)، الّتي غادرت بتاريخ 2023-10-16 منزلها الكائن في محلّة الزّاهريّة- ​طرابلس​ إلى جهة مجهولة؛ ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتّصال بفصيلة السّويقة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 423387-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".