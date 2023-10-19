"النشرة": قتيلان وجريح نتيجة انقلاب سيارة في بلدة جرجوع

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، بـ"مقتل المواطن "ر. ش. ر" (75 عامًا من بلدة ​جرجوع​) والعاملة الإثيوبيّة الّتي تعمل لديه وكانت برفقته في قطاف الزيتون في محلّة النّقيب القريبة من ​نبع الطاسة​، عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة جرجوع، وذلك إثر انقلاب سيّارة "رابيد" كانا في داخلها على منحدر شاهق".

وأشار إلى أنّ "الحادث تسبّب بإصابة المواطن "ر. ا. ز" الّذين كان متواجدًا أيضًا داخل السّيّارة، ونُقل إلى مستشفى النجدة الشّعبية اللّبنانيّة، حيث يخضع للمعالجة ووُصفت حالته بالخطرة".