السفير كرم اتصل باللواء خير: نأسف للتصرفات المرفوضة وغير المبررة من قبل المتظاهرين في عوكر

أجرى رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم إتصالا برئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، بعد زيارته منطقة عوكر وتفقده الأضرار التي حلت بالممتلكات الخاصة والمحلات التجارية على اثر المواجهات والاشتباكات بين القوى الامنية والمتظاهرين.

وابلغ رئيس هيئة الإغاثة رئيس الرابطة المارونية انه "زار منطقة عوكر بتوجيه من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وطلب من الفرق المختصة في الهيئة التحرك السريع لمعاينة الأضرار ومسحها، والعمل على التعويض على المنازل والمحلات المتضررة".

واسف كرم، "للتصرفات غير المبررة والمرفوضة من قبل المتظاهرين الذين روعوا المواطنين وتعرضوا لاملاكهم الخاصة"، معتبراً أن "هذا السلوك لا يخدم القضية التي من أجلها تحرك المتظاهرون، بل هو سلوك مضر ومسيء إلى موضوع يتفق عليه اللبنانيون وهو الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وابناء غزه في وجه ما يتعرضون له من اعتداء اسرائيلي يندى له جبين الانسانية".