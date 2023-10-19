سليم عرض مع وفد نيابي لأجواء التطورات الأمنية جنوبًا وتناول مع الحلبي واقع المؤسسات الدستورية

التقى وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​، في مكتبه في اليرزة، نائب رئيس مجلس النّواب ​الياس بو صعب​، والنّواب: ​أديب عبد المسيح​، ​سجيع عطية​ و​جميل عبود​. وتمّ البحث في الأوضاع العامّة والتّطوّرات الأخيرة في ​لبنان​ والمنطقة.

ووضع سليم، الوفد النيابي في أجواء التّطوّرات الأمنيّة في ​جنوب لبنان​، والصّعوبات الّتي تواجهها مؤسّسات الدّولة لا سيّما ​المؤسسة العسكرية​، في هذه المرحلة الدّقيقة الّتي تمرّ بها البلاد.

وكانت وجهات النّظر متطابقة حول "ضرورة احترام ​الدستور اللبناني​ والقوانين والتّشريعات كافّة الّتي تحكم عمل مؤسّسات الدّولة، وعدم ابتداع أفكار وطروحات لا تنسجم مع نصوص وروح القوانين".

كما اجتمع سليم مع وزير التّربية والتّعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحلبي​، وتناول معه عمل المؤسسات الدستورية في هذه الظّروف الصّعبة، وما تقوم به المؤسسة العسكرية من مهام حفظ الأمن والاستقرار، وضرورة توفير كلّ ما يلزم لأداء هذا الواجب الوطني على أكمل وجه.