بوعبود التقى مستشارة الحريري للشؤون الكنسية: المعهد الفني الأنطوني يواصل نشاطاتة الفنية والثقافية

أكّد مدير المعهد الفني الأنطوني في الدّكوانة الأب شربل بوعبود، أنّ "المعهد يواصل نشاطاتة الفنّيّة والثّقافيّة رغم الظّروف الصّعبة الّتي تمرّ بها المنطقة".
وأكّد، خلال لقائه مستشارة رئيس الحكومة السّابق سعد الحريري للشّؤون الكنسيّة سينتيا غريب، في المعهد، "أنّنا بحاجة إلى أكثر من أيّ يوم مضى، للمحافظة على الفنون الّتي تساعد على الخروج من وطأة المعاناة الّتي يعيشها اللّبنانيّون، فالفنون تساعدنا على الخروج من دوّامة المعاناة والأزمات".
وقد جالت غريب على أقسام المعهد، وتفقّدت ورش العمل فيه.
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