حمدان: تخريب الممتلكات العامة وأرزاق اللبنانيين مرفوض ومدان ويجب معاقبة الفاعلين

لفت أمين الهيئة القياديّة في "حركة الناصريين المستقلين- المرابطون "، ​مصطفى حمدان​، إلى أنّ "التّعبير عن رفض تبنّي الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ للإبادة الجماعيّة لأهل ​فلسطين​ في ​غزة​ المذبوحة، حقّ مشروع".

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "رفض دور الإدارة المباشرة لوزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​، لمجرمي الحرب يهود التلمود، في ذبحهم لأطفال غزة، واجب إنساني وطني"، مشيرًا إلى أنّ "الاعتصام أمام سفارة دولة شريكة في تبرئة المجرمين الإسرائيليّين، موقف سياسي ملتزم".

وشدّد حمدان على أنّ "التّخريب للممتلكات العامّة وأرزاق المواطنين اللّبنانيّين، والصّدام مع القوى الأمنيّة والجيش، بعد انتهاء الاعتصام، مرفوض بالمطلق ومدان، ويجب معاقبة الفاعلين، ووسائل الإعلام والنقل المباشر يشهد". وأضاف: "أيّها المبيّضون والموتورون والمتزلّفون، كفّوا عن سخافاتكم التويتريّة الممجوجة، وما حدا قاريكم".