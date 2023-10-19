شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طردها من النيجر.. طلائع القوات الفرنسية تصل إلى تشاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس (أ ف ب)

وصلت أول قافلة عسكرية من الجنود الفرنسيين الذين غادروا قواعدهم في النيجر متوجهين إلى تشاد، «بلا أي حادث» إلى نجامينا كما أعلن المتحدث باسم الأركان العامة الفرنسية لوكالة فرانس برس الخميس.

وأوضح الكولونيل بيار جودييير، أن هذه القافلة غادرت النيجر «بأمان وبالتنسيق مع القوات النيجيرية».

وقد «وصلت دون أي حادث يذكر» إلى نجامينا، عاصمة تشاد المجاورة، بعد تسعة أيام من السفر.

وأضاف أنه سيتم تنظيم رحلات جوية إلى فرنسا «في الأيام المقبلة».

ولم يرد وزير الاتصال، والمتحدث باسم الحكومة الانتقالية التشادية، على سؤال لفرانس برس حول وصول القوات الفرنسية.

وبعد طرده من النيجر، اضطر الجيش الفرنسي إلى نقل معداته براً إلى تشاد ثم الكاميرون، قبل إعادتها إلى فرنسا، في رحلة تمتد ثلاثة آلاف كيلومتر يمر خلالها في مناطق معادية تضم جماعات مسلحة.

وتتمركز في نجامينا قيادة العمليات الفرنسية في منطقة الساحل ونحو ألف جندي فرنسي.

وبعد أيام قليلة على تحرك القافلة من نيامي باتجاه الحدود التشادية، أشارت نجامينا إلى «الموافقة على تأمين ممر من أراضيها لعودة القوات الفرنسية إلى فرنسا»، حسب بيان لرئيس الأركان التشادي الجنرال أبكر عبد الكريم داود.

وقال البيان إن «القوات التشادية ستؤمن الحراسة لهذه القوافل من الحدود النيجرية إلى نجامينا وصولاً إلى المطار ، وإلى الحدود الكاميرونية وصولاً إلى ميناء دوالا».

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، في قصر الإليزيه الرئيس الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي، وناقشا «كافة القضايا الإقليمية، فضلاً عن إعادة مواردنا العسكرية إلى فرنسا»، بحسب الرئاسة الفرنسية.

وبدأ الوجود الفرنسي في منطقة الساحل بالتراجع منذ 2020، وأنهت انقلابات في مالي وبوركينا فاسو وأخيراً في النيجر قوة برخان المناهضة للمسلحين المنتشرة منذ 2014 في مالي، وبلغ عديدها 5500 جندي منتشرين في منطقة الساحل.