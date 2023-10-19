شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الألمانية تبدأ جولة في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

بدأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الخميس، جولة جديدة في الشرق الأوسط للعمل بشكل خاص على ضمان وصول المساعدات الدولية «بسرعة ومن دون عوائق إلى سكان غزة»، بحسب تصريحات أدلت بها قبل مغادرتها.

ومن المقرر أن تأخذها هذه الجولة التي تستمر حتى السبت إلى الأردن وإسرائيل ولبنان.

وقبل مغادرتها، جددت بيربوك في بيان مكتوب، تأكيد «تضامن ألمانيا الثابت» مع إسرائيل، وأضافت «من المهم بالنسبة لي أن أجعل الفلسطينيين يفهمون أننا نرى أيضاً معاناتهم»، واصفة الوضع الإنساني «لمئات الآلاف من الأبرياء في غزة» بأنه «كارثي».

وتابعت بيربوك قائلة «من الضروري أن تصل المساعدات الدولية والغذاء والمياه والرعاية الطبية إلى سكان غزة بسرعة ومن دون عوائق».

وأشارت إلى أنها عينت «مبعوثة خاصة لقضايا المساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط»، ترافقها في هذه الرحلة للعمل مع الشركاء الدوليين «بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإمداد السكان».

وأكدت الوزيرة أن «ألمانيا مستعدة لتقديم المساعدة الشاملة».

كما ستجري بيربوك خلال هذه الرحلة «مباحثات مع كل من له قنوات اتصال مع حماس حول كيفية تحرير الأسرى».

وكانت بيربوك قد زارت إسرائيل ومصر الأسبوع الماضي.

ومن جانبه، وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الخميس إلى لبنان.

وقالت وزارته على شبكة إكس (تويتر سابقاً) إنه التقى قبالة الساحل اللبناني بجنود ألمان يشاركون في قوات اليونيفيل لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

وقد تعرض مقر اليونيفيل في منطقة الناقورة في جنوب لبنان لقصف صاروخي الأحد.