شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحذر من تقليص أو سحب بعثة الأمم المتحدة في لبنان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - (رويترز)

حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الخميس، من سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) العاملة منذ زمن طويل في لبنان، في وقت يشهد تصعيداً على الحدود بين إسرائيل وحركة «حماس».

وقال للصحفيين على متن السفينة الحربية الألمانية أولدنبورج التابعة لمهمة الأمم المتحدة والراسية في مرفأ بيروت، إن خفض أو سحب قوات اليونيفيل سيكون إشارة خاطئة في هذا الوقت.

وتعمل قوات اليونيفيل في لبنان منذ عام 1978 للحفاظ على السلام على طول الحدود مع إسرائيل، وتم توسيعها بموجب قرار الأمم المتحدة الذي أوقف الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في جنوب لبنان عام 2006.