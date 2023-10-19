شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الباكستاني يقر كفالة لتجنب توقيف نواز شريف لدى عودته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسلام أباد - (أ ف ب)

قضت محكمة باكستانية، الخميس، بمنح كفالة لرئيس الوزراء السابق نواز شريف المدان بالفساد، في خطوة ستجنّبه التوقيف لدى عودته إلى البلاد نهاية الأسبوع، وفق ما أفاد محاميه.

وبعد نحو أربع سنوات قضاها في منفاه الاختياري من أجل العلاج في المملكة المتحدة، يأمل شريف بقيادة حزبه «رابطة مسلمي باكستان- جناح نواز» في الانتخابات المقررة في كانون الثاني/يناير 2024.

ويسمح له قرار المحكمة بالعودة إلى لاهور السبت، ليتم استقباله بتجمع، فيما يقبع خصمه الأبرز عمران خان في السجن.

وأفاد رئيس حزبه راجا محمد ظافر الحق لفرانس برس «إنها بداية جديدة.. ستمثّل عودته تطوراً تاريخياً».

وقال أمجد برويز محامي شريف، لوكالة فرانس برس «منحت محكمة إسلام أباد العليا الموقّرة نواز شريف كفالة وقائية حتى 24 تشرين الأول/أكتوبر.. لا يمكن توقيفه لدى وصوله».

تولى شريف رئاسة الوزراء ثلاث مرّات، لكن أطيح به في 2017 واستُبعد من الحياة السياسية مدى الحياة بعدما أدين بالفساد.

وقضى أقل من عام من حكم مدته سبع سنوات، قبل أن يُسمح له بتلقي الرعاية الطبية في المملكة المتحدة، في تجاهل لأوامر المحكمة له بالعودة في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان.

ويخطط حزب «رابطة مسلمي باكستان-جناح نواز»، وهو واحد من حزبين عائليين لطالما خلفا بعضهما بعضاً في السلطة، لتجمعات حاشدة في شوارع لاهور السبت.