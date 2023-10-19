شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: لدينا 700 شخص ينتظرون الإجلاء من غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنقرة- (رويترز)

قال نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، الخميس، إن نحو 700 شخص، بينهم أتراك وقبارصة أتراك وفلسطينيون، تقدموا بطلبات إلى تركيا لإجلائهم من غزة.

وتحدث يلدز أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان قائلاً، إن 322 مواطناً تركياً و104 من القبارصة الأتراك و214 فلسطينياً أقارب لمواطنين أتراك ينتظرون الإجلاء.

وأضاف أن 55 موظفاً حكومياً تركياً آخرين، بينهم من يعمل بوسائل إعلام حكومية ووزارة الصحة، من بين منتظري الإجلاء.

وخلال زيارة لمصر مطلع الأسبوع، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن هناك نحو 300 تركي في غزة، وتم إجلاء نحو 30 منهم منذ بدء القتال بين القوات الإسرائيلية وحركة «حماس» في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.