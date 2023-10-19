شكرا لقرائتكم خبر عن ليس وقتا للمعارضة.. النائب فريدى البياضى: نقف صفا واحدا خلف قيادتنا وجيشنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب فريدى البياضى، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي، أنه يقف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة في ى تدابير للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأكد "البياضي"، في كلمته خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليوم، أن هذا التوقيت ليس وقت معارضة، قائلا: "نحن لسنا أمام حرب، نحن أمام إجرام من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول أن يبيد شعب، نقف صفا واحدا فى هذا الأمر مع قيادتنا وحكومتنا ونقف جنودا مع جيشنا وخلف القوات المسلحة نحمى حدودنا وندافع عن الأمن القومي لمصر".

وأعرب عن إدانته للانتهاكات الصارخة التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني وجرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وجرائمه الوحشية ضد الفلسطينيين.

فيما، قال النائب أحمد الشيشيني: الحقيقة التي نعملها أنه ليس هناك دولة اسمها إسرائيل، مجموعة مغتصبين استولوا على أراضي فلسطين، عندما فكروا فى مخطط تهجير أهالي غزة إلى سيناء ذهبت لهم رسائل أن هناك جيش قوي لمصر وقائد قوي مخلص اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونرفض هذا المخطط ونتصدى له.

وتابع: مهما طال الوقت إسرائيل إلى زوال، وندعم القضية الفلسطينية ونتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه.