شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: كامل الدعم من أهالى سيناء للرئيس السيسى والقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب رحمى بكير عضو مجلس النواب عن شمال سيناء: "اتقدم بخالص التعازى لأهالينا فى فلسطين الأبطال الصامدين"، موجها التحية والتقدير لشهدائنا الأبرار، مضيفا "بصفتى نائب عن محافظة شمال سيناء خط الدفاع الأول"، وأعلن كامل الدعم لأهالى سيناء من شيوخ وعواقل ومشايخ للرئيس السيىسى والقيادة السياسية والقوات المسلحة فى اتخاذ القرارات التى تحافظ على القضية الفلسطينية والأمن القومى المصرى.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة اليوم لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد، لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.

وتابع النائب رحمى بكير: "رسالتى للشعب الفلسطينى الأبى الصامد المتحدى هزمتم الكيان الصهيونى بإيمانكم القوى، ورسالتى للأمم المتحدة، أين انتم من الجرائم التى ترتكبها إسرائيل من قتل للأطفال، وتدمير المستشفيات والمساجد والمساكن".