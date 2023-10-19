شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فرغلى: ندعم الدولة فى موقفها تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، دعم الدولة المصرية بقيادتها فى موقفها تجاه القضية الفلسطينية، في الوقت الذي تقف فيه بعض الدول المُطبعة في نصف الطريق.

وأضاف " فرغلي"، إن ما يرتكبه جيش الاحتلال الاسرائيلي من جرائم تقل وقذف واستهداف المستشفيات لم يحدث في التاريخ، مستنكرا ما جاء علي لسان الرئيس الأمريكي كذبا حول مسئولية حركة الجهاد الإسلامية في فلسطين "حماس" عن قذف المستشفى المعمداني، قائلاً: إننا أمام عربدة صهيونية إسرائيلية.

وطالب "فرغلي" الدول العربية بالكف عن الاستنكار والإدانة علي أن يكون هناك ضغوط علي الكيان الصيهوني، لاسيما وما يملكه العرب من أدوات هامة مثل قطع البترول والغاز.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الخميس التي ترأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، و المخصصة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال المستشار أحمد سعد في مستهل الجلسة الطارئة، إن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، كان يشارك فى مؤتمر البرلمانى ببغداد وكان مفترض حضوره قبل الجلسة إلا ان ظروف الطيران حالت دون ذلك.

يأتى انعقاد الجلسة وسط تأييد شعبي جارف لموقف القيادة السياسية المصرية تجاه العدوان الاسرائيلي على غزة ورفض الرئيس السيسي التهجير الأسرى لأهل غزة إلى سيناء ورفضه فتح معبر رفح لدخول الأجانب بدون دخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة.