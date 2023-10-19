شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "برلمانية التجمع": لا للتهجير لا للتوطين لا لتصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال الجلسة العامة الطارئة اليوم الخميس، تهجير الشعب الفلسطيني ورفض أيضا تصفية القضية الفلسطينية ورفض أيضا فكرة التوطين.

وقال النائب عاطف مغاوري أنه بمجرد دعوة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الكيان الصهيوني، يجب أن تسفر هذه الجلسة عن إجراءات، مضيفا :" نعلنها أنه لا تهجير ولا لتوطين ولا لتصفية القضية الفلسطينية وأنه الأرض أرض فلسطينية".

رفع المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، الجلسة الطارئة اليوم الخميس، بعدما شهدت تفويض من جانب المعارضة والأغلبية تحت قبة البرلمان، للرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ ما يراه مناسبا لحماية أمن مصر القومي.

وأكد مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يجسد ضميرِ الأمةِ المصرية، واصفا العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين، بأنه جريمةً ضدَّ الإنسانيةِ وقتلَ الإنسانيةَ مع سبقِ الإصرارِ والتعمد ، وأن محاولاتُ التهجيرِ القسريّ للفلسطينيين عن موطنِهم ودفعِهم إلى اللجوءِ إلى مصرَ هو جريمةُ حرب، ومحاولةٌ غيرُ أخلاقيةٍ لتصفيةِ القضيةِ الفلسطينية.

جاء ذلك خلال كلمة القاها المستشار أحمد سعد الوكيل الأول بالمجلس، والذى ترأس الجلسة الطارئة اليوم لنظر تداعيات الأوضاع بفلسطين.

وقال المستشار أحمد سعد، "بقلوبٍ داميةٍ ونفوسٍ مكلومة تابعنا جميعًا ما اقترَفَهُ ــ بكلّ وحشيةٍ وهمجيةٍ ــ الكيانُ الإسرائيليُّ المحتلُّ بقصفِهِ المُستشفى الأهليَّ المعمدانيَّ بغزة، والذى راح ضحيتهُ عديدُ من المدنيين الأبرياء ما بين شهيد وجريح، مضيفا هذا الكيانُ الغاصبُ لم يرتكب جريمةً ضدَّ الإنسانيةِ فحسب بل إنه قتلَ الإنسانيةَ مع سبقِ الإصرارِ والتعمد، فما تقومُ به القواتُ الإسرائيليةُ المتعجرفةُ من أعمالٍ عدوانيةٍ غاشمةٍ تجاه الفلسطينيين العُزلّ وتدميرٍ ممنهجٍ للمنشآتِ المدنية لا يُعد دفاعًا شرعيًا؛ فشتَّان الفارقُ بين حقِ الدفاعِ الشرعيّ المكفولِ بموجبِ القانونِ الدوليّ، والعملِ العدوانيّ الذي يشكلُ أخطرَ أشكالِ اللجوءِ غيرِ الشرعيّ للقوة".