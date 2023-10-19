شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تستقبل وفدين من جامعتى القاهرة وعين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب وفدين من جامعتى القاهرة وعين شمس، لزيارة مصابى العمليات الحربية المقيمين بمقر الجمعية بالوفاء والأمل بمدينة نصر، وذلك بالتزامن مع الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة .

تضمنت الزيارة عرض تقديمى عن نشأة وتطور الجمعية، وتفقد بعض الأنشطة والخدمات الصحية والاجتماعية والرياضية التى تقدمها لأعضاءها، وتقديم بعض الهدايا التذكارية لعدد من مصابى العمليات تقديراً لتضحياتهم وبطولاتهم فى الدفاع عن الوطن .

وأعرب الحاضرون عن اعتزاز الشعب المصرى بقواته المسلحة، وما يقدمه رجالها من بطولات وتضحيات، مؤكدين أن الأعمال البطولية لمصابى العمليات الحربية تمثل مصدر فخر وملحمة وطنية متواصلة تقدمها القوات المسلحة جيلا بعد جيل.

وفى سياق متصل، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب عدداً من المسابقات والأنشطة للفرق الرياضية التابعة لها فى مختلف الألعاب، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المقدمة لأعضاء الجمعية وأسرهم عرفاناً وتقديراً بدورهم الوطنى للحفاظ على الوطن وصون مقدراته.