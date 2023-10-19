ميقاتي اطلع من حمية والحوت على إجراءات وزارة الأشغال و"الميدل إيست" لموجهة أي طارئ

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، مع وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، في السّراي الحكومي، واطّلع منه على الإجراءات والتّدابير الاحترازيّة، والخطط الّتي تضعها الوزارة في المرافئ اللّبنانيّة الأربعة (بيروت، طرابلس، صيدا وصور) وكذلك على صعيد المطار والطّرقات والجسور، وذلك لمواجهة أيّة ظروف استثنائيّة تواجه هذه المرافق الحيويّة.

وأكّد حميّة أنّ "هذه التّدابير والخطط تلحظ أهميّة استمراريّة العمل في هذه المرافق، الأمر الّذي يستلزم مواكبتها بوضع آليّة ماليّة من قبل ​مجلس الوزراء​، تكون سريعة ومرنة وعمليّة، مستندةً إلى أصول قانونيّة تُقرّ في مجلس الوزراء؛ وذلك لضمان سرعة التّعامل مع أيّة تطوّرات قد تستجد في البلاد".

من جهة ثانية، التقى ميقاتي رئيس مجلس إدارة "​طيران الشرق الأوسط​" ​محمد الحوت​، واطّلع منه على الإجراءات والتّدابير الّتي تتّخذها الشّركة.