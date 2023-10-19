رئيس بلدية دوما أعلن فوز البلدة بجائزة أفضل القرى السياحية في العالم

أعلن رئيس بلدية دوما أسد عيسى، فوز البلدة بجائزة أفضل القرى السياحية في العالم، في المسابقة التي تنظمها منظمة السياحة العالمية (UNWTO) سنويا، وجرى الاعلان الرسمي عن الفوز في سمرقند في أوزباكستان. وقد فازت قرية دوما بهذه الجائزة من بين 260 قرية من 60 بلدًا.

وتسلمت المديرة العامة بالإنابة في وزارة السياحة جومانا كبريت جائزة دوما، بسبب تعذر سفر رئيس البلدية لأسباب أمنية متعلقة بأوضاع البلد الراهنة.

في هذا الإطار، أشار عيسى إلى أنّ "فوز دوما بأعلى وسام سياحي في العالم، انجاز كبير نكتبه معا بحروف من ذهب في كتاب تاريخ قريتنا العريق"، لافتًا إلى أنّ "اليوم يبدأ التحدي الفعلي، فالوصول الى القمة شيء، والحفاظ على موقعنا على القمة شيء آخر".

وأكّد "أنّنا اليوم سنبدأ مرحلة جديدة تتطلب من الجميع التشمير عن سواعدهم والإلتفاف حول بلدية دوما ومؤسساتها وجمعياتها بذهنية جديدة بعيدا عن كل خصوصياتنا العائلية والسياسية. اليوم، الحاجة اصبحت ملحة لخطة إنمائية لدوما، خطة نستفيد فيها من نقاط قوتها، ونعمل على تطوير نقاط ضعفها".

وتابع: "الكل يعرف نقاط القوة، فدوما باختصار قرية عريقة تاريخيا، تتميز بموقع جغرافي رائع، حافظت على شكلها الذي يشبه العقرب وعلى تراثها الثقافي والمعماري على مر السنين. والنقاط الجديدة التي زادت الملف قوة هي ترميم سوق القرية بتمويل من صندوق قطر للتنمية اضافة الى اكتشاف جرار قديمة تعود الى العصر البيزنطي أي الى ١٥٠٠ سنة خلال أعمال ترميم السوق، وعبر تأسيس جمعية إنارة لتغذية دوما بالطاقة الكهربائية النظيفة من الطاقة الشمسية بتمويل من أبناء البلدة مقيمين ومغتربين".