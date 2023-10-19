أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن "مجاهدي المقاومة الاسلامية ظهر هذا اليوم الخميس 19-10-2023 هاجموا موقع ‏المنارة الصهيوني بالصواريخ الموجهة وتم إصابته إصابة مباشرة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا موقع ‏المنارة الصهيوني بالصواريخ الموجهة وتم إصابته إصابة مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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