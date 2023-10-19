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وزير الدفاع الألماني: خفض أو سحب قوات اليونيفيل من لبنان سيكون إشارة خاطئة في هذا التوقيت

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اعتبر وزير الدفاع الألماني، في تصريح على متن السفينة الحربية الألمانية أولدنبورغ المنتشرة ضمن بعثة الأمم المتحدة والراسية في ميناء بيروت، أنّ "خفض أو سحب قوة اليونيفيل سيكون إشارة خاطئة في هذا الوقت".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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