اعتبر وزير الدفاع الألماني، في تصريح على متن السفينة الحربية الألمانية أولدنبورغ المنتشرة ضمن بعثة الأمم المتحدة والراسية في ميناء بيروت، أنّ "خفض أو سحب قوة اليونيفيل سيكون إشارة خاطئة في هذا الوقت".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الألماني: خفض أو سحب قوات اليونيفيل من لبنان سيكون إشارة خاطئة في هذا التوقيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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